Алькарас и Коболли проводят предсезонку в Мурсии

Флавио Коболли поделился фотографией с Карлосом Алькарасом, выложенное физиотерапевтом итальянца Джулио Рубини.

Алькарас и Коболли проводят предсезонную подготовку вместе в Теннисной академии Карлоса Алькараса в Мурсии.

В начале декабря Marca сообщала, что они должны были тренироваться в академии Ферреро в Вильене, но Алькарас и Хуан Карлос Ферреро прекратили работу на прошлой неделе.

