Алькарас и Коболли проводят предсезонку в Мурсии
Флавио Коболли поделился фотографией с Карлосом Алькарасом, выложенное физиотерапевтом итальянца Джулио Рубини.
Алькарас и Коболли проводят предсезонную подготовку вместе в Теннисной академии Карлоса Алькараса в Мурсии.
В начале декабря Marca сообщала, что они должны были тренироваться в академии Ферреро в Вильене, но Алькарас и Хуан Карлос Ферреро прекратили работу на прошлой неделе.
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @flavio_cobbo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости