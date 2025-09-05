Анисимова дебютирует как №4, Осака вернется в топ-15 впервые с января 2022-го

24-летняя Аманда Анисимова дебютирует в топ-5 в обновленном рейтинге.

Американка, вышедшая в финал US Open, вне зависимости от результата станет четвертой ракеткой мира. Ранее ее наивысшей позицией была седьмая строчка рейтинга.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака, проигравшая Анисимовой в полуфинале, поднимется на десять строчек и впервые с января 2022-го вернется в топ-15. Она станет 14-й ракеткой мира.