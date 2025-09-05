Осака впервые проиграла на «Большом шлеме» после четвертьфинала

Наоми Осака проиграла Аманде Анисимовой в 1/2 финала US Open.

Матч закончился со счетом 6:7(4), 7:6(3), 6:3 в пользу американки.

Осака впервые в карьере проиграла после четвертьфинала на турнире «Большого шлема». В Нью-Йорке она пятый раз добралась до 1/4 – и предыдущие четыре «Шлема», где она доходила до этой стадии, она в итоге выиграла.

По итогам US Open Осака вернется в топ-15 рейтинга.