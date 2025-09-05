Осака впервые проиграла на «Большом шлеме» после четвертьфинала
Наоми Осака проиграла Аманде Анисимовой в 1/2 финала US Open.
Матч закончился со счетом 6:7(4), 7:6(3), 6:3 в пользу американки.
Осака впервые в карьере проиграла после четвертьфинала на турнире «Большого шлема». В Нью-Йорке она пятый раз добралась до 1/4 – и предыдущие четыре «Шлема», где она доходила до этой стадии, она в итоге выиграла.
По итогам US Open Осака вернется в топ-15 рейтинга.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости