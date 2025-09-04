Анисимова перед полуфиналом US Open против Осаки: «На харде Наоми всегда чувствует себя уверенно – это ее стихия»

Аманда Анисимова сделала комплимент Наоми Осаке перед полуфиналом US Open.

«У нее четыре титула «Большого шлема». Она прекрасно понимает игру, добилась огромного успеха и к тому же обладает мощнейшими ударами.

На харде Наоми всегда чувствует себя уверенно – это ее стихия. Думаю, сейчас она действительно нашла свою игру. За последний год она проделала колоссальную работу, и это заметно.

Кажется, что она снова обрела ритм и получает удовольствие от пребывания на корте. Она всегда была в числе лучших и остается одной из сильнейших теннисисток», – сказала Анисимова на пресс-конференции.

