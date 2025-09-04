  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анисимова о реванше со Швентек: «Никогда до этого не проигрывала 0:6, 0:6 – тем более в финале «Шлема». Это серьезный опыт»
5

Анисимова о реванше со Швентек: «Никогда до этого не проигрывала 0:6, 0:6 – тем более в финале «Шлема». Это серьезный опыт»

Аманда Анисимова прокомментировала победу над Игой Швентек в 1/4 финала US Open.

Она обыграла польку 6:4, 6:3, хотя уступила ей с двумя баранками в финале «Уимблдона».

«Раньше я, наверное, не смогла бы так собраться. Никогда до этого не проигрывала 0:6, 0:6 – тем более в финале «Шлема. Это серьезный опыт.

Сегодня я правда собой горжусь. Я доказала себе и другим, что если сохранять позитивный настрой и работать над собой, можно добиться хорошего результата. Я сама себя поддерживала, и это помогло сыграть лучше.

Когда начинала турнир, выходила на матчи с какой-то осторожностью, даже с легким страхом. Но по мере того, как проходила дальше, сказала себе: «Ты не можешь выходить с таким настроем, особенно против топов». Это вообще не обсуждается: если я хочу выигрывать, должна играть смело и агрессивно.

Сегодняшний матч полностью это доказал», – сказала Анисимова.

Анисимова отомстила Швентек за уимблдонский кошмар

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
logoWTA
logoUS Open
logoИга Швентек
logoАманда Анисимова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Швентек о поражении от Анисимовой после разгрома в финале «Уимблдона»: «Все знают, как Аманда может играть. Для меня тот результат не имел значения»
вчера, 07:52
Анисимова обыграла Швентек и впервые вышла в полуфинал US Open. На «Уимблдоне» она уступила ей с двумя баранками
203 сентября, 21:56
Главные новости
Осака впервые проиграла на «Большом шлеме» после четвертьфинала
3сегодня, 05:10
Соболенко и Анисимова разыграют титул US Open. Американка ведет в личке
32сегодня, 04:56
Анисимова вышла в финал на втором «Большом шлеме» подряд
9сегодня, 04:55
US Open. Соболенко вышла в финал, Анисимова победила Осаку
179сегодня, 04:54
Соболенко первой после Серены вышла в финал трех US Open подряд
2сегодня, 01:51
Соболенко третий раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема»
8сегодня, 01:25
Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»
2вчера, 21:04
Патрик Муратоглу: «Думаю, главное оружие Алькараса на US Open – его стрижка»
5вчера, 20:25
Полуфиналы US Open! Собирайте команду в Основе и боритесь за призы
вчера, 20:00Тесты и игры
Мирный о Соболенко: «Здорово, что она эмоциональная. Просто нужно контролировать эти подъемы и спады»
вчера, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото