Анисимова о реванше со Швентек: «Никогда до этого не проигрывала 0:6, 0:6 – тем более в финале «Шлема». Это серьезный опыт»

Аманда Анисимова прокомментировала победу над Игой Швентек в 1/4 финала US Open.

Она обыграла польку 6:4, 6:3, хотя уступила ей с двумя баранками в финале «Уимблдона ».

«Раньше я, наверное, не смогла бы так собраться. Никогда до этого не проигрывала 0:6, 0:6 – тем более в финале «Шлема. Это серьезный опыт.

Сегодня я правда собой горжусь. Я доказала себе и другим, что если сохранять позитивный настрой и работать над собой, можно добиться хорошего результата. Я сама себя поддерживала, и это помогло сыграть лучше.

Когда начинала турнир, выходила на матчи с какой-то осторожностью, даже с легким страхом. Но по мере того, как проходила дальше, сказала себе: «Ты не можешь выходить с таким настроем, особенно против топов». Это вообще не обсуждается: если я хочу выигрывать, должна играть смело и агрессивно.

Сегодняшний матч полностью это доказал», – сказала Анисимова.

Анисимова отомстила Швентек за уимблдонский кошмар