Осака после победы в четвертьфинале US Open: «Я поняла, что люблю теннис гораздо сильнее, чем думала»

Наоми Осака призналась в любви к теннису после выхода в полуфинал US Open.

«Я поняла, что люблю теннис гораздо сильнее, чем думала. Это похоже на видеоигру: ты начинаешь, и даже если не прошла уровень, просто перезапускаешь и продолжаешь, пока не выиграешь. Иногда бывает тяжело, но я бы ни на что это не променяла.

Раньше я все время думала о следующем матче, потом о следующем и так без остановки. Конечно, мне бы хотелось уже сейчас остановиться и прочувствовать все, что со мной происходит. Но у меня завтра матч, поэтому, думаю, смогу это сделать уже в конце турнира – надеюсь, для меня в субботу. В любом случае я очень благодарна, что именно здесь играю на таком уровне», – сказала Осака на пресс-конференции.

В полуфинале US Open японка сыграет с Амандой Анисимовой.

