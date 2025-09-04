Анисимова обыграла Швентек и впервые вышла в полуфинал US Open. На «Уимблдоне» она уступила ей с двумя баранками

Аманда Анисимова вышла в 1/2 финала US Open.

Американка обыграла Игу Швентек со счетом 6:4, 6:3. В финале «Уимблдона » она уступила польке с двумя баранками.

Анисимова впервые так далеко прошла на US Open . В целом на турнирах «Большого шлема» она третий раз вышла в полуфинал.

Дальше она сыграет с Каролиной Муховой или Наоми Осакой .