Швентек о поражении от Анисимовой после разгрома в финале «Уимблдона»: «Все знают, как Аманда может играть. Для меня тот результат не имел значения»

Ига Швентек высказалась о поражении от Аманды Анисимовой в 1/4 финала US Open.

Она уступила американке 4:6, 3:6, хотя в финале «Уимблдона» не отдала ей ни гейма.

– Каково выходить на корт против соперницы, которой в последний раз повесили двойную баранку? Это ведь необычная ситуация – ты понимаешь, что она наверняка попробует что-то изменить, но не знаешь точно, чего ожидать.

– Для меня это не имело особого значения. Все знают, как Аманда может играть. Да, на «Уимблдоне» у нее многое не получалось, но это не значит, что она всегда будет допускать те же ошибки или чувствовать себя так же. Я понимала, что она сильная теннисистка, что она способна показывать отличный теннис. Поэтому я готовилась к тяжелому матчу. В итоге она победила, так что тот результат действительно не имел значения, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в 1/2), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open