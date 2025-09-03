  • Спортс
  Фриц о том, может ли Джокович обыграть Алькараса и Синнера в 1/2 и финале US Open: «Все зависит от того, сколько сил у него забрал матч со мной»
7

Тэйлор Фриц оценил дальнейшие перспективы Новака Джоковича по сетке US Open.

Тэйлор Фриц оценил дальнейшие перспективы Новака Джоковича по сетке US Open.

В полуфинале серб сыграет с Карлосом Алькарасом, а дальше может быть титульный матч с Янником Синнером.

– Многие считают невозможным, чтобы Джокович подряд прошел тебя, Карлоса и Янника. Что ты думаешь об этом после матча?

– Сложно сказать. В четвертом сете он заметно прибавил: лучше подавал, меньше ошибался, в целом поднял уровень игры. В первых трех сетах, если честно, никто из нас не показывал свой максимум. Все зависит от того, сколько сил у него забрал матч со мной, но говорить за него я не могу.

Для меня же было сильной мотивацией выйти на корт против Новака с пониманием, что есть шанс пройти его, Карлоса и Янника. Я воспринимал это как огромный вызов, и сам факт такой возможности меня очень вдохновлял, – сказал Фриц на пресс-конференции.

Джокович снова выпорол молодежь

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
