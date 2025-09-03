Джокович после победы над Фрицем в 1/4 финала US Open: «Матч был очень близким – никто из нас в нем не вел»

Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в 1/4 финала US Open.

Серб обыграл его со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Их баланс встреч стал 11:0.

«Мне кажется, первые семь-восемь геймов я не так хорошо играл, чтобы у меня были большие шансы на что-то. На большинстве своих подач я старался выжить и сражался за каждый розыгрыш. Он был агрессивен, играл близко к линиям – было непросто с ним соперничать. Мне повезло, что во втором сете удалось уйти с брейк-поинтов, это было ключевым. Большую часть второго и третьего сета он играл лучше меня.

Матч был очень близким – никто из нас в нем не вел. В таких встречах от пары очков зависит, кто победит. К счастью, все сложилось в мою пользу в конце четвертого сета. Последний гейм был очень нервным».

Теперь Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом.