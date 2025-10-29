Опелка о праздновании Бергса: «Я бы лучше проиграл 2:6 в решающем сете, чем выиграл в нем 6:2 и сделал лунную походку».

Рейлли опелка раскритиковал Зизу Бергса за лунную походку.

Так бельгиец отпраздновал победу над Алексом Микельсеном в первом круге в Париже (6:3, 2:6, 6:2). Американец в это время разбивал ракетку.

Tennis TV выложил видео с этим моментом, и в комментариях под ним у Рейлли Опелки и Зизу Бергса возник конфликт.

Опелка: «Я бы лучше проиграл 2:6 в решающем сете, чем выиграл в нем 6:2 и сделал лунную походку».

Бергс: «Я бы лучше сыграл, чем не сыграл в квалификации 😘» (Опелка снялся с финала квалификации, но все равно попал в основную сетку как лаки-лузер и выбыл в первом круге).

Опелка: «Мой любимый тиктокер в теннисе».