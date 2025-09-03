  • Спортс
  • Фриц о том, что не реализовал первые 10 брейк-пойнтов в матче с Джоковичем: «Я не особо что-то делал, а они у меня были. Я не должен был проигрывать первые два сета»
Тэйлор Фриц поделился мыслями после поражения от Новака Джоковича на US Open.

Американец проиграл ему в четвертьфинале со счетом 3:6, 5:7, 6:3, 4:6. Баланс Фрица против Джоковича в личке стал 0:11.

– В третьем сете я подавал намного лучше, чем до этого. Буду честен, первые три сета были не особо хорошими. Возможно, мой уровень в четвертом сете был наивысшим в этом матче. Он тоже лучше играл в четвертом. Но отличие третьего было в том, что я просто хорошо подавал и реализовал брейк-поинт. Обычно мне этого и достаточно, чтобы выиграть сет. А сначала этого не было.

– Вы смогли реализовать 11-й брейк-поинт. Что вы чувствовали во время первых десяти – ощущение упущенных возможностей или что вы наоборот все ближе?

– То, что вы говорите, что у меня был баланс 0:10, звучит чуть ли не лучше, чем то, как было на самом деле. Потому что здесь не учитывается, сколько раз был счет 15:30, 0:30, 30:30. Так что то, то, что я не реализовал ни один из десяти брейк-поинтов, звучит неплохо. У меня было так много шансов, которые не отображает статистика. Я очень плохо реализовывал шансы и плохо играл при счете 15:30 и так далее.

А на самих брейк-поинтах я бы сказал, что из этих десяти на пяти-шести он играл очень хорошо. Было трудно там что-либо сделать. А на остальных четырех я или плохо сыграл, или был слишком консервативен, или наоборот играл слишком резко не в тот момент, принимая неправильные решения. Я просто играл не так, как хотел. Так что под давлением становилось слишком тяжело понимать, что я хочу сделать.

– Чувствовали ли вы в четвертом сете, что близки к тому, чтобы сделать брейк и его обыграть?

– В четвертом сете его уровень был намного выше. Мой тоже. Вообще четвертый сет был единственным, в котором мы играли довольно хорошо на задней линии, меньше ошибались. Думаю, [до этого] он ошибался гораздо больше, чем обычно, и давал мне больше шансов. Я не особо что-то делал, а у меня появлялись брейк-пойнты на протяжении первых двух сетов. Если быть реалистом, я не должен был проигрывать первые два сета (улыбается). Я должен был играть лучше. Я чувствую разочарование, потому что мне нужно было играть ненамного лучше, чтобы все случилось. Потому что даже с учетом того уровня игры у меня были шансы.

Мне просто надо было чуть лучше подавать. Я довольно плохо подавал первые два сета. Но, в конце концов, то, что они выигрывают важные розыгрыши, и делает великих игроков великими. И я говорил перед матчем, что мне надо идти и выигрывать у него эти очки. Он бы мне их не подарил. И именно это и случилось. Многие из моих оружий, агрессивные удары просто не сработали и подвели меня. Так что я чувствовал, что мне было тяжело забрать эти розыгрыши, – сказал Фриц на пресс-конференции.

Джокович снова выпорол молодежь

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
