Алькарас после поражения во 2-м круге в Париже: «У меня ничего не получалось. Это один из худших матчей сезона с точки зрения ощущений»

Карлос Алькарас заявил, что постарается забыть поражение на «Мастерсе» в Париже.

Испанец на старте «Мастерса» проиграл 31-й ракетке мира Кэмерону Норри со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

«Я много здесь тренировался. Последние дни чувствовал себя прекрасно – хорошо бил по мячу, хорошо двигался по корту, все было очень чисто. Но сегодня я почувствовал, что не могу сделать больше, чем сделал. Нужно отдать должное Кэму, конечно, потому что он не дал мне почувствовать себя комфортно и смог вернуться в игру.

Я приехал сюда с большим зарядом энергии и желанием. Я хотел хорошо сыграть, чувствовал себя уверенно. В предыдущие годы я был уставшим, когда сюда приезжал, но в этот раз все было по-другому. Я пропустил «Мастерс» в Шанхае и много времени провел дома. Я заряжен энергией. Не знаю, что со мной произошло. Это турнир, на котором мне трудно играть хорошо, но я найду способ это исправить.

Я выбрал неверную тактику для такого медленного корта. У меня ничего не получалось. Это один из худших матчей сезона с точки зрения ощущений. В Майами вопрос был в физической подготовке, но здесь все дело было в другом. Я так ни разу и не почувствовал мяч.

Мне понравились ощущения от корта во время тренировок. Но сегодня я не чувствовал себя так же хорошо, я зажался. Теперь мы возвращаемся домой, чтобы подготовиться к итоговому. Я не буду пересматривать этот матч и постараюсь его забыть. Есть матчи, из которых можно извлечь уроки, но из этого я не вынесу ничего».

Мы уже забыли, что Алькарас – человек. Он напомнил провальным матчем