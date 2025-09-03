Джокович о победе над Фрицем: «Очень горжусь тем, как сегодня бился. До сих пор получаю от этого удовольствие»
Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в 1/4 финала US Open.
38-летний серб обыграл четвертую ракетку мира 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
«Невероятно упорный матч, победить мог любой. Мне очень повезло отыграть важные брейк-пойнты во втором сете – потому что большую часть второго сета и третий он играл лучше.
У меня не было ощущения, что я доминирую с задней линии. Во многих геймах на подаче я просто выживал и боролся за каждый мяч. Я очень горжусь тем, как сегодня бился. До сих пор получаю от этого удовольствие», – сказал Джокович в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
