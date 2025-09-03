Джокович о Синнере и Алькарасе: «Вероятно, все ждут их в финале US Open – а я постараюсь испортить их планы»

Новак Джокович высказался об игре Янника Синнера и Карлоса Алькараса на US Open.

Серб вышел в четвертьфинал, где встретится с Алькарасом.

«Нет даже смысла тратить слова на то, чтобы говорить о них. Мы и так знаем, что они два лучших игрока в мире. Вероятно, все ждут их в финале – а я постараюсь испортить планы большинства людей. Посмотрим. Синнеру все еще надо выиграть пару матчей, чтобы выйти в финал. Но они, конечно, играют здесь лучше, чем кто-либо. Они доминируют с начала турнира», – сказал Джокович на пресс-конференции.