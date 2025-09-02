Тони Надаль о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Пришло время задуматься о применении наказаний за подобное поведение»
В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи, по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку.
«Я считаю, что пришло время руководителям тенниса рассмотреть возможность применения наказаний за все более распространенные случаи поломки теннисистами ракеток на корте. А также задуматься о том, почему подобное поведение встречается в нашем виде спорта чаще, чем в других дисциплинах. Я никогда не видел, чтобы игрок в настольный теннис сломал ракетку, и очень редко, чтобы гольфист разнес свою клюшку из-за ошибки.
В очередном грустном спектакле он [Медведев] разбил ракетку на кусочки. Меня удивляет, что игрок такого уровня не способен совладать с нервами и готов предстать перед всеми в таком свете. И что даже крупные штрафы, вроде того, который на него был наложен, не помогают искоренить подобное поведение».
