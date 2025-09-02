  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тони Надаль о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Пришло время задуматься о применении наказаний за подобное поведение»
26

Тони Надаль о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Пришло время задуматься о применении наказаний за подобное поведение»

Тони Надаль высказался о срыве Даниила Медведева после вылета с US Open.

В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи, по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку.

«Я считаю, что пришло время руководителям тенниса рассмотреть возможность применения наказаний за все более распространенные случаи поломки теннисистами ракеток на корте. А также задуматься о том, почему подобное поведение встречается в нашем виде спорта чаще, чем в других дисциплинах. Я никогда не видел, чтобы игрок в настольный теннис сломал ракетку, и очень редко, чтобы гольфист разнес свою клюшку из-за ошибки.

В очередном грустном спектакле он [Медведев] разбил ракетку на кусочки. Меня удивляет, что игрок такого уровня не способен совладать с нервами и готов предстать перед всеми в таком свете. И что даже крупные штрафы, вроде того, который на него был наложен, не помогают искоренить подобное поведение».

Самые большие штрафы в карьере Даниила Медведева. За US Open заплатит $42,5 тысячи

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennisnow.com
logoТони Надаль
logoБенжамен Бонзи
logoДаниил Медведев
logoUS Open
logoATP
