Тони Надаль о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Пришло время задуматься о применении наказаний за подобное поведение»

Тони Надаль высказался о срыве Даниила Медведева после вылета с US Open.

В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи , по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку .

«Я считаю, что пришло время руководителям тенниса рассмотреть возможность применения наказаний за все более распространенные случаи поломки теннисистами ракеток на корте. А также задуматься о том, почему подобное поведение встречается в нашем виде спорта чаще, чем в других дисциплинах. Я никогда не видел, чтобы игрок в настольный теннис сломал ракетку, и очень редко, чтобы гольфист разнес свою клюшку из-за ошибки.

В очередном грустном спектакле он [Медведев] разбил ракетку на кусочки. Меня удивляет, что игрок такого уровня не способен совладать с нервами и готов предстать перед всеми в таком свете. И что даже крупные штрафы, вроде того, который на него был наложен , не помогают искоренить подобное поведение».

