Швентек о том, считает ли странным, что люди после матчей хотят забрать ее потное полотенце. «Нет. Я сама в детстве очень хотела полотенце Рафы»

Ига Швентек с радостью раздает болельщикам свои полотенца после матчей.

– Вам не кажется странным, что люди хотят получить ваше потное полотенце после матчей?

– Нет, потому что я сама в детстве очень хотела получить потное полотенце Рафы (улыбается) . Нет. Иногда странно, что я пытаюсь дать что-то ребенку, а взрослый это выхватывает. Тогда я говорю: «Да ладно, это не настолько важно».

Обычно за одной вещью тянутся сразу семь рук. Если это девочка, а рядом парни с длинными руками, понятно, что она ничего не поймает. Поэтому я стараюсь бросать именно тому, кому это предназначалось.

Я стараюсь быть справедливой… Иногда выбираю случайно, иногда отдаю тому, кто громче всех кричит. Понимаю, что это не всегда честно, но невозможно сделать так, чтобы все остались довольны, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Майхржак повторно подарил кепку мальчику – первую у него отобрал болельщик на трибуне