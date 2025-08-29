Швентек в ответ на вопрос, не думала ли она вплести бусины в волосы: «Нет. Что здесь происходит?»

Ига Швентек была недовольна вопросом, не думала ли она вплести бусины в волосы.

Вторую ракетку мира спросили об этом после выхода в третий круг US Open на пресс-конференции с польскими медиа.

«Извините, а что это за вопрос? «Не думали ли вы вплести бусины в волосы»? Нет. Что здесь происходит? Что это за вопрос?» (трясет головой, подносит руки к вискам).