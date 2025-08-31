Майхржак повторно подарил кепку мальчику – первую у него отобрал болельщик на трибуне

Камил Майхржак встретился с мальчиком, у которого болельщик отобрал кепку.

После победы над Кареном Хачановым во втором круге US Open поляк раздавал автографы и во время этого снял с себя кепку и протянул ее мальчику, но тот не успел ее взять – кепку выхватил мужчина и не отдал ее ребенку. Майхржак этого не заметил, но после матча увидел видео с инцидентом и попросил найти мальчика, чтобы подарить ему другую кепку.

Позже он выложил фото с их встречи.