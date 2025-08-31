Мухову на US Open преследовал ее бывший парень: «Иногда он появляется там, где ему быть не стоит»

Каролина Мухова рассказала, что ее бывший парень пришел на ее матч в Нью-Йорке.

Это произошло в четверг, когда чешка встречалась с Сораной Кырстей во втором круге US Open .

«Это не связано с теннисом, поэтому мне не очень хочется об этом говорить. Напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Иногда он появляется там, где ему быть не стоит. Это немного выбило меня из колеи. Я попросила его уйти – он не сразу, но все же ушел. В тот момент было сложно сосредоточиться на игре».

Позже Мухова сообщила, что чувствует себя в безопасности.

«Со мной все в порядке. Я не стала никуда обращаться, все нормально. Повторится ли это в будущем? Кто знает. Уверенности в этом нет».

Ранее в этом сезоне Эмма Радукану пожаловалась на сталкера в Дубае – WTA его опознала и выгнала с турнира . В июне он пытался купить билеты на «Уимблдон », но не смог, потому что находится в черном списке.