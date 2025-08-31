Осака о большом количестве скандалов на US Open: «Может быть, к этой части сезона все уже устали и становятся раздражительными»

Наоми Осака объяснила, почему на US Open так много скандалов с игроками.

«Эй, не вините Нью-Йорк. Я, честно говоря, не знаю всех подробностей истории с Циципасом , поэтому ничего говорить не буду. Не хочу перечислять всех поименно, но у Медведева тут уже было пару моментов, которые стали почти культовыми. Кажется, публика в Нью-Йорке любит шоу, но, по-моему, его любят везде.

Может быть, дело в том, что к этой части сезона все уже устали и становятся раздражительными. Но лично на меня Нью-Йорк действует наоборот: здесь я веду себя максимально спокойно. А вот что происходит с остальными – понятия не имею», – сказала Осака на пресс-конференции.

