Циципас – Альтмайеру во время рукопожатия из-за того, что тот подал с руки: «В следующий раз не удивляйся, что я бью в тебя, ладно?»

Стефанос Циципас остался недоволен тем, что Даниэль Альтмайер подал с руки.

Грек проиграл ему во втором круге US Open 6:7(5), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7, упустив матчбол.

Во время рукопожатия он напомнил немцу о подаче с руки, которую он выполнил в четвертом сете: «В следующий раз не удивляйся, что я бью в тебя, ладно? Нет, я просто говорю, если ты подаешь с руки... Если ты подаешь с руки...» Альтмайер что-то ему ответил, но затем не стал слушать и отошел от сетки.

Позже на пресс-конференции Циципас сказал: «Теннис – это не только победы и поражения. Иногда это зеркала, которые жизнь ставит перед тобой. Сегодня Альтмайер был таким зеркалом».