Рублев о штрафе за брань на US Open: «Когда я ругаюсь сам на себя – это мое личное дело, и наказывать за это, на мой взгляд, неправильно»

Андрей Рублев высказался о штрафе, который наложили на него организаторы US Open.

Россиянина оштрафовали на $3 000 за нецензурную брань в матче с Тристаном Буайе на US Open.

«Все зависит от ситуации. Когда я ругаюсь сам на себя – это мое личное дело, и наказывать за это, на мой взгляд, неправильно. Если ты позволяешь себе грубость в адрес судьи или соперника – другое дело, тут наказание оправдано. То же самое, если ты орешь на весь корт.

Но когда это разговор с самим собой – неважно, слышит судья или нет – это твое право, твой способ справляться с эмоциями. Наказывать за это серьезно я не считаю правильным. В конце концов, подобные вещи случаются в любом виде спорта. В решающие, стрессовые моменты такое бывает – это спорт, это жизнь.

То же самое и вне корта: в стрессовых ситуациях, в ключевые моменты я не верю, что все мы суперсвятые и никогда не говорим плохих слов. Все мы люди. И когда ты срываешься на самого себя – это личная реакция, а не оскорбление окружающих», – сказал Рублев на пресс-конференции.

У Рублева приоткрылся путь в 1/2, Бублик вышел на Синнера. Итоги дня на US Open