Рублев седьмой раз вышел во вторую неделю US Open

Андрей Рублев обыграл №173 Колмена Вонга в третьем круге US Open.

Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Россиянин сыграет во второй неделе US Open седьмой раз в карьере. Среди действующих игроков этого добивались только Новак Джокович (16), Стэн Вавринка (9) и Марин Чилич (7).

Также Рублев одержал 11-ю победу в пятисетовике. Теперь его баланс – 11:9.

В следующем круге он встретится победителем матча Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим .