Рублев седьмой раз вышел во вторую неделю US Open
Андрей Рублев обыграл №173 Колмена Вонга в третьем круге US Open.
Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Россиянин сыграет во второй неделе US Open седьмой раз в карьере. Среди действующих игроков этого добивались только Новак Джокович (16), Стэн Вавринка (9) и Марин Чилич (7).
Также Рублев одержал 11-ю победу в пятисетовике. Теперь его баланс – 11:9.
В следующем круге он встретится победителем матча Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
