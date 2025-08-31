Рублев о том, что тренировался с Вонгом в Торонто: «Он меня просто уничтожил»

Андрей Рублев рассказал, как прошла тренировка с Колменом Вонгом.

В третьем круге US Open Рублев обыграл гонконгца – 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

– Вы провели тренировку с Вонгом в Торонто всего несколько недель назад, где дали ему пару советов. Что именно вы ему сказали? Он ведь применил это в матче.

– Я ему ничего не говорил. Он просто уничтожил меня на тренировке. Мы сыграли тренировочный сет, и он победил меня, – сказал россиянин в интервью на корте.