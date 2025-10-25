2

Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл

Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира Базеле на отказе Юго Эмбера.

Матч закончился со счетом 7:6(4), 3:1, отказ. Эмбер брал два медицинских тайм-аута в первом сете из-за проблем с поясницей.

Испанец вышел в пятый финал ATP в карьере и четвертый – в сезоне. Четыре предыдущих финала он проиграл. Ранее он уступал в решающих матчах в Монте-Карло (2022), Делрей-Бич (2025), Акапулько (2025) и Вашингтоне (2025).

В живом рейтинге Давидович-Фокина поднялся на 15-ю строчку.

В финале он поборется с Жоао Фонсекой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЮго Эмбер
травмы
logoATP
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoЖоао Фонсека
logoSwiss Indoors Basel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене
13 минут назад
Базель (ATP). Фонсека вышел в финал, Эмбер снялся
59 минут назад
Зверев одержал 300-ю победу на харде и вышел в 40-й финал
сегодня, 16:49
Вена (ATP). 1/2 финала. Синнер обыграл Де Минаура, Зверев – Музетти
сегодня, 16:37
Фонсека о том, почему пропустил турниры в Азии: «Я работал над психологической устойчивостью»
сегодня, 16:28
Синнер после 12-й победы подряд над Де Минауром: «Он изменил кое-что в игре, но я не хочу раскрывать все секреты»
сегодня, 15:55
19-летний Фонсека впервые вышел в финал ATP 500
сегодня, 15:19
Синнер 12-й раз обыграл Де Минаура и вышел в восьмой финал в сезоне
сегодня, 14:46
Маю завершит карьеру после «Мастерса» в Париже. Он сыграет в паре с Димитровым
сегодня, 14:32
Зверев о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «С точки зрения политики обстановка не всегда была благоприятной, но они пытаются это изменить»
сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25