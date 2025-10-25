Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл
Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира Базеле на отказе Юго Эмбера.
Матч закончился со счетом 7:6(4), 3:1, отказ. Эмбер брал два медицинских тайм-аута в первом сете из-за проблем с поясницей.
Испанец вышел в пятый финал ATP в карьере и четвертый – в сезоне. Четыре предыдущих финала он проиграл. Ранее он уступал в решающих матчах в Монте-Карло (2022), Делрей-Бич (2025), Акапулько (2025) и Вашингтоне (2025).
В живом рейтинге Давидович-Фокина поднялся на 15-ю строчку.
В финале он поборется с Жоао Фонсекой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
