Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл

Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал турнира Базеле на отказе Юго Эмбера.

Матч закончился со счетом 7:6(4), 3:1, отказ. Эмбер брал два медицинских тайм-аута в первом сете из-за проблем с поясницей.

Испанец вышел в пятый финал ATP в карьере и четвертый – в сезоне. Четыре предыдущих финала он проиграл. Ранее он уступал в решающих матчах в Монте-Карло (2022), Делрей-Бич (2025), Акапулько (2025) и Вашингтоне (2025).

В живом рейтинге Давидович-Фокина поднялся на 15-ю строчку.

В финале он поборется с Жоао Фонсекой .