Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене

Янник Синнер и Александр Зверев разыграют титул ATP 500 в Вене.

Это будет их восьмая встреча. Сейчас Зверев ведет 4:3, на харде – 3:2.

Синнер выиграл последние два матча – в финале Australian Open-2025 и в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2024.

Все встречи: