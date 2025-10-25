Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене
Янник Синнер и Александр Зверев разыграют титул ATP 500 в Вене.
Это будет их восьмая встреча. Сейчас Зверев ведет 4:3, на харде – 3:2.
Синнер выиграл последние два матча – в финале Australian Open-2025 и в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2024.
Все встречи:
2020, «Ролан Гаррос», грунт, 4-й круг – Синнер, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3;
2020, ATP 250 в Кельне, крытый хард, полуфинал – Зверев, 7:6(3), 6:3;
2021, US Open, хард, 4-й круг – Зверев, 6:4, 6:4, 7:6(4);
2022, «Мастерс» в Монте-Карло, грунт, четвертьфинал – Зверев, 5:7, 6:3, 7:6(5);
2023, US Open, хард, 4-й круг – Зверев, 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3;
2024, «Мастерс» в Цинциннати, хард, полуфинал – Синнер, 7:6(9), 5:7, 7:6(4);
2025, Australian Open, хард, финал – Синнер, 6:3, 7:6(4), 6:3.
