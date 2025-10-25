Зверев о том, что сыграет с Синнером впервые с Australian Open: «Это моя вина»
Александр Зверев поделился ожиданиями от игры с Янником Синнером в Вене.
– Впервые после Australian Open вы снова встретитесь с Янником. Насколько важен для вас этот матч?
– Честно говоря, это во многом моя вина. Он почти в каждом финале, где только можно, а я нет.
Это будет серьезный вызов, и я с нетерпением его жду. Играть против одного из двух лучших теннисистов мира – отличная возможность проверить свой уровень, – сказал Зверев в интервью на корте.
В финале Australian Open-2025 немец уступил Синнеру со счетом 3:6, 6:7(4), 3:6.
Как Синнер убрал Зверева в финале Australian Open. 10 наблюдений
