Зверев о том, что сыграет с Синнером впервые с Australian Open: «Это моя вина»

Александр Зверев поделился ожиданиями от игры с Янником Синнером в Вене.

– Впервые после Australian Open вы снова встретитесь с Янником. Насколько важен для вас этот матч?

– Честно говоря, это во многом моя вина. Он почти в каждом финале, где только можно, а я нет.

Это будет серьезный вызов, и я с нетерпением его жду. Играть против одного из двух лучших теннисистов мира – отличная возможность проверить свой уровень, – сказал Зверев в интервью на корте.

В финале Australian Open-2025 немец уступил Синнеру со счетом 3:6, 6:7(4), 3:6.

