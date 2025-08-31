Рублев сравнялся с Медведевым по количеству выходов во вторую неделю ТБШ
27-летний Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open-2025.
Он 17-й раз вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема». Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по этому показателю.
Теперь список российских теннисистов с наибольшим количеством выходов во вторую неделю «Шлемов» выглядит так:
● 17 – Медведев, Рублев;
● 16 – Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный;
● 14 – Николай Давыденко;
● 12 – Карен Хачанов.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @AnnaK_4ever
