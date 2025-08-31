Рублев сравнялся с Медведевым по количеству выходов во вторую неделю ТБШ

27-летний Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open-2025.

Он 17-й раз вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема». Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по этому показателю.

Теперь список российских теннисистов с наибольшим количеством выходов во вторую неделю «Шлемов» выглядит так:

● 17 – Медведев, Рублев;

● 16 – Евгений Кафельников , Марат Сафин , Михаил Южный;

● 14 – Николай Давыденко;

● 12 – Карен Хачанов.