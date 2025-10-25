2

Хачанов о причинах спада в результатах: «Играл много, но отдыхал мало»

Карен Хачанов прокомментировал спад в результатах в конце сезона.

Россиянин выбыл во втором круге US Open, а затем проиграл стартовые матчи на четырех турнирах подряд.  

«Чувствую себя нормально. Эмоционально, конечно, могло бы быть лучше, но я стараюсь находить позитив в любой ситуации. Результаты последних турниров были не очень, не то, чего я ожидал или планировал. Мы делаем выводы, анализируем, что можно было бы сделать иначе в следующий раз, может в расписании или в тренировках.

Если бы выиграл один-два матча, возможно, ощущал бы себя иначе. Эмоционально, конечно, трудно. Играл много, но отдыхал мало – с грунтового сезона до конца американской части тура. Плюс была небольшая травма, побаливает спина. Все вместе дало небольшой эмоциональный спад на данный момент. Но стараюсь найти энергию. В теннисе динамика очень быстро меняется как в позитивную, так и в негативную сторону, поэтому все поменять в наших силах», – сказал Хачанов в интервью «Больше!»

В первом круге «Мастерса» в Париже Хачанов сыграет с Бенжаменом Бонзи.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
