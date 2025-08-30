  • Спортс
  • Отец Циципаса о публичной критике сына Иванишевичем: «Он должен был лично объяснить, чего хочет от Стефаноса»
8

Отец Циципаса о публичной критике сына Иванишевичем: «Он должен был лично объяснить, чего хочет от Стефаноса»

Апостолос Циципас высказался о критике Горана Иванишевича в адрес сына.

– Насколько вы согласны или не согласны с тем, что Иванишевич сказал про физическую форму Стефаноса [Циципаса]?

– В то время я был не очень вовлечен в процесс. Возможно, Горан увидел что-то, что ему не понравилось. Но он должен был заметить это еще в начале сотрудничества и обсудить лично со Стефаносом и его командой, объяснить, чего он хочет. Он профессионал, у него наверняка есть свои идеи, как все должно работать, но безусловно он должен был проговорить это со Стефаносом.

– А было ли что-то, что вам особенно не понравилось?

– Мне не понравилось, что он высказался об этом публично. Для зрителей, конечно, интересно узнавать такие подробности, но самое главное для них – видеть, как Стефанос показывает хороший теннис. А за это отвечают члены его команды. Мы учителя. Тренеры должны создать правильные условия, в которых игрок сможет развиваться, – сказал Апостолос в интервью Clay.

Напомним, после «Уимблдона» Иванишевич дал интервью, где раскритиковал форму Циципаса. В июле грек расстался с хорватским тренером и вернул в команду отца.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: claytenis.com
logoГоран Иванишевич
logoATP
logoСтефанос Циципас
