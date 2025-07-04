Иванишевич о Циципасе: «В жизни не видел менее подготовленного игрока. Даже с больным коленом я готов в три раза лучше, чем он»

Горан Иванишевич недоволен отношением к работе Стефаноса Циципаса.

В конце мая чемпион «Уимблдона»-2001 вошел в команду грека на травяную часть сезона.

«Если он решит какие-то вопросы вне корта, у него будет шанс вернуться туда, где ему место. Он просто слишком хорош, чтобы быть за пределами топ-10.

Все только обещания – «я буду, я буду», но прогресса не видно. Я в шоке, в жизни не видел менее подготовленного игрока. Даже с больным коленом я готов в три раза лучше, чем он. Это просто ужасно», – сказал Иванишевич.

Циципас по ходу матча первого круга снялся с «Уимблдона» из-за травмы спины.