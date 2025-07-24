Циципас завершил сотрудничество с Иванишевичем

Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с Гораном Иванишевичем.

Чемпион «Уимблдона»-2001 работал в команде грека с конца мая 2025 года. Циципас провел под руководством Иванишевича всего два турнира – Галле и «Уимблдон».

«Работа с Гораном Иванишевичем была недолгой, но насыщенной и по-настоящему ценной главой моего пути.

Я благодарен ему за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде. Сейчас наши пути расходятся, но я испытываю к Горану только уважение не только за его достижения в теннисе, но и за то, какой он человек.

Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – написал Циципас.

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