Циципас завершил сотрудничество с Иванишевичем
Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с Гораном Иванишевичем.
Чемпион «Уимблдона»-2001 работал в команде грека с конца мая 2025 года. Циципас провел под руководством Иванишевича всего два турнира – Галле и «Уимблдон».
«Работа с Гораном Иванишевичем была недолгой, но насыщенной и по-настоящему ценной главой моего пути.
Я благодарен ему за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде. Сейчас наши пути расходятся, но я испытываю к Горану только уважение не только за его достижения в теннисе, но и за то, какой он человек.
Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – написал Циципас.
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Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Циципаса
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