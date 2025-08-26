Рублев завел тикток

15-я ракетка мира Андрей Рублев опубликовал первое видео в тиктоке.

«Всем привет, это Андрей Рублев , и теперь я в тиктоке. Cпасибо за поддержку и увидимся... Да ##### (смеется) », – сказал Рублев в первом ролике.

За 15 часов видео набрало 175 тысяч просмотров. На аккаунт Рублева уже подписалось почти 14 тысяч человек.

ATP начала сотрудничество с TikTok