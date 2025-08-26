Рублев завел тикток
15-я ракетка мира Андрей Рублев опубликовал первое видео в тиктоке.
«Всем привет, это Андрей Рублев, и теперь я в тиктоке. Cпасибо за поддержку и увидимся... Да ##### (смеется)», – сказал Рублев в первом ролике.
За 15 часов видео набрало 175 тысяч просмотров. На аккаунт Рублева уже подписалось почти 14 тысяч человек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: тикток Рублева
