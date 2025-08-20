ATP начала сотрудничество с TikTok
Мужской теннисный тур объявил о сотрудничестве с TikTok.
Оно будет направлено на то, чтобы вовлечь игроков и представить большее их число в соцсети и дать возможность болельщикам увидеть то, что происходит вне корта. Также креаторам предоставят возможность снимать контент на «Мастерсах» и других турнирах ATP, говорится в пресс-релизе.
Помимо этого, ATP объявила, что все контент-креаторы с «Мастерсов» будут приглашены на итоговый турнир, чтобы «показать событие через уникальную призму, сотрудничая с телевещателями, игроками и турнирами».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
