ATP начала сотрудничество с TikTok

Мужской теннисный тур объявил о сотрудничестве с TikTok.

Оно будет направлено на то, чтобы вовлечь игроков и представить большее их число в соцсети и дать возможность болельщикам увидеть то, что происходит вне корта. Также креаторам предоставят возможность снимать контент на «Мастерсах» и других турнирах ATP, говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, ATP объявила, что все контент-креаторы с «Мастерсов» будут приглашены на итоговый турнир, чтобы «показать событие через уникальную призму, сотрудничая с телевещателями, игроками и турнирами».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
