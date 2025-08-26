Алькарас о матче с Опелкой: «Возникает чувство, что от тебя ничего не зависит – все решает его подача и то, как он действует на задней линии»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Рейлли Опелкой на старте US Open.

Он обыграл американца 6:4, 7:5, 6:4.

«Сегодня был тяжелый матч против отличного игрока. С подачей Рейлли было сложно найти нужный ритм, но я доволен тем, как справился. Мне очень понравилось, как я играл на приеме. Ну а дальше я просто старался показывать свой теннис, концентрироваться на подаче. В целом считаю, что провел отличный матч».

О том, каково играть с Опелкой

Возникает чувство, что от тебя ничего не зависит – все решает его подача и то, как он действует на задней линии. Тебе остается только держать максимальный фокус, как можно чаще возвращать мяч в игру, стараться завязать розыгрыш и выигрывать очки, которые он позволяет разыграть с задней линии. Очень сложно играть с теннисистом, который не дает тебе навязать свою игру», – сказал Алькарас на пресс-конференции.