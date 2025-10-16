Фис снялся с турнира в Базеле. После «Ролан Гаррос» он провел только 2 матча
31-я ракетка мира Артур Фис пропустит ATP 500 в Базеле.
В основной сетке вместо него сыграет Дженсон Бруксби.
Напомним, во время «Ролан Гаррос» у 21-летнего француза диагностировали стрессовый перелом позвоночника. После этого он сыграл два матча на «Мастерсе» в Торонто и с начала августа больше не выступал.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @EntryLists
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости