Фис снялся с турнира в Базеле. После «Ролан Гаррос» он провел только 2 матча

31-я ракетка мира Артур Фис пропустит ATP 500 в Базеле.

В основной сетке вместо него сыграет Дженсон Бруксби.

Напомним, во время «Ролан Гаррос» у 21-летнего француза диагностировали стрессовый перелом позвоночника. После этого он сыграл два матча на «Мастерсе» в Торонто и с начала августа больше не выступал.