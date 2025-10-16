Фриц о матчах с Алькарасом: «В этом году на Кубке Лэйвера и в финале в Токио я чувствовал, что был гораздо ближе к нему по уровню»

Тэйлор Фриц рассказал, что изменилось в его матчах с Карлосом Алькарасом.

В официальных матчах американец уступает ему 0:4, но в этом году он выиграл выставочный матч на Кубке Лэйвера (6:3, 6:2).

Сегодня Фриц встретится с Алькарасом на «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде.

«Когда кого-то обыгрываешь или доходишь до определенной стадии турнира – в общем, когда делаешь что-то впервые, – то потом намного проще делать это снова и снова.

Конечно, [победа над Алькарасом на Кубке Лэйвера] помогает. Я провел отличный матч, и это дает мне четкое представление о том, что мне нужно делать и что я могу сделать, чтобы все заработало.

[Синнер и Алькарас] – два невероятных игрока. Они заставляют меня продолжать прибавлять и становиться лучшим игроком, чтобы с ними соревноваться.

Когда я встречался с Алькарасом на Кубке Лэйвера раньше, то он играл хорошо, и у меня было ощущение, что я ничего не могу с этим сделать. У меня просто не было шансов. А в этом году там и в финале в Токио я чувствовал, что был гораздо ближе к нему по уровню».