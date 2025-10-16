Вашеро о том, как потратит призовые за победу в Шанхае: «Я уже сказал родителям: или сейчас, или никогда – я бронирую вам авиабилеты в Мельбурн»

Валентин Вашеро поделился, как потратит призовые за титул «Мастерса» в Шанхае.

Монегаск выиграл 1,124 млн долларов. Ранее все его призовые за карьеру составляли 594 тыс долларов.

– Как вы ощущаете себя, зная, что получите столько денег? И проверяли ли вы уже счет в банке, чтобы узнать, пришли ли они уже?

– (мотает головой) Честно говоря, это люди чаще всего напоминают мне о призовых, потому что это последняя вещь, о которой я думаю. Это сумасшествие, но я об этом не думаю, а иногда вообще забываю.

Я уже сказал родителям: или сейчас, или никогда – я бронирую вам авиабилеты в Мельбурн, вы едете со мной [на Australian Open]. Я буду вкладываться в то, чтобы брать людей с собой на турниры. И, конечно, я немного больше помогу тренерам.

На обратном пути из Шанхая я второй раз в жизни летел бизнес-классом. Было классно (улыбается).

Я буду просто инвестировать в карьеру, потому что сейчас для меня началась вторая карьера.