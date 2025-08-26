Шарапова о стрижке Алькараса налысо: «Я была бы слишком суеверной для такого шага»

Мария Шарапова оценила новую стрижку Карлоса Алькараса.

Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open .

– Как оцениваете современный теннис? Среди мужчин мы видим, как Синнер и Алькарас подняли планку…

– До самого тенниса я еще не дошла – застряла на его стрижке (смеется) . Это же невероятно удобно, и он просто взял и сделал. Молодец! Я сама была бы слишком суеверной для такого шага. Но именно это в нем и цепляет – свобода, уверенность и особая аура, которая выходит за рамки игры, – сказала Шарапова в эфире ESPN.

