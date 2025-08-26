Алькарас довел баланс в первых кругах ТБШ до 19:0
Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open.
Чемпион-2022 обыграл Рейлли Опелку – 6:4, 7:5, 6:4.
Алькарас никогда не проигрывал в первом круге «Больших шлемов» – его баланс составляет 19:0. До него только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль не проигрывали в первом круге на первых 19 «Шлемах» в карьере.
Соперником Алькараса во втором круге станет Маттиа Беллуччи.
