Алькарас довел баланс в первых кругах ТБШ до 19:0

Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open.

Чемпион-2022 обыграл Рейлли Опелку – 6:4, 7:5, 6:4.

Алькарас никогда не проигрывал в первом круге «Больших шлемов» – его баланс составляет 19:0. До него только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль не проигрывали в первом круге на первых 19 «Шлемах» в карьере.

Соперником Алькараса во втором круге станет Маттиа Беллуччи.