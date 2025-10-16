1

Серундоло выиграл выставочный турнир UTS в Гонконге, Рублев стал полуфиналистом

В Гонконге прошел выставочный турнир UTS, где сыграл Андрей Рублев.

Россиянин стал полуфиналистом – обыграл Колмена Вонга (13:12, 11:13, 15:11, 17:11), а затем уступил Франсиско Серундоло (11:16, 16:17, 15:18).

Серундоло выиграл первый титул UTS. В финале он победил Дженсона Бруксби (20:5, 10:12, 15:9,17:7).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКолмен Вонг
logoАндрей Рублев
logoФрансиско Серундоло
