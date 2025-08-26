Алькарас о стрижке налысо: «Без волос я стал быстрее»

Карлос Алькарас рассказал о реакции на стрижку налысо.

Он показал новую прическу перед первым кругом US Open, где обыграл Рейлли Опелку 6:4, 7:5, 6:4.

«Кому-то нравится, кому-то – нет. Если честно, меня реакция смешит. Сейчас уже ничего не сделаешь, так что я просто смеюсь.

Мне кажется, без волос я стал быстрее (смеется). Было забавно видеть себя на экране – голова очень белая. Для меня странно видеть голову такой светлой.

У меня отросли длинные волосы. Перед турниром я решил подстричься. И мой брат не разобрался с машинкой. Спасти ситуацию можно было, только сбрив все. Если честно, получилось не то чтобы очень здорово. Но и не так уж и плохо», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

