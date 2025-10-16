Медведев о последних результатах: «Когда начинаешь играть лучше, то хочется большего – и я знаю, как этого добиться, но это постепенный процесс»

Даниил Медведев подвел итоги серии турниров в Китае.

Россиянин дошел до четвертьфинала на турнире в Ханчжоу, до полуфинала – в Пекине и Шанхае.

Это первые турниры, которые Медведев провел после начала работы с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«Мне кажется, у меня довольно цельная игра, но надо добавить несколько мелких деталей. Над этим и работаем. Это касается всего: форхенда, бэкхенда, игры с лета, подачи. Они все уже довольно хорошие, потому что я был первой ракеткой мира, но некоторые небольшие моменты надо улучшить.

Это только начало. Мы добились хороших результатов в Китае. Когда начинаешь играть лучше, то хочется большего – и я знаю, как этого добиться, но, конечно, это постепенный процесс.

Еще нелегко делать выводы [о работе с командой], потому что идут турниры – у нас была неделя в Монако, а потом турниры пошли друг за другом. Так что особо нет времени, чтобы делать что-то капитальное. Пока все идет хорошо – посмотрим, как будет дальше».