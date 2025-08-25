  • Спортс
Даниил Медведев: «Когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это будет. Сегодня мелькнула мысль: «Место-то подходящее»

Даниил Медведев рассказал, почему провоцировал трибуны в первом круге US Open.

Он уступил Бенжамену Бонзи 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. В третьем сете у Бонзи был матчбол на подаче, но он упустил его из-за инцидента с фотографом и провокации Медведева.

– Насколько сознательно вы пытались тянуть время перед матчболом соперника?

– Честно, нисколько. Я был разочарован и думал: «У него матчбол на подаче, я ни разу за матч не сделал брейк». Казалось, все кончено. И тут второй мяч – если судья промолчит, он подаст вторую, выиграет очко, и на этом все. А тут он дает ему первую. И я думаю: «Что сказать, что сделать». Хотелось выплеснуть злость, но я не мог – правила есть правила, я на корте. И я просто выразил эмоции и недовольство, а толпа подхватила без особых подсказок. Было забавно наблюдать. В тот момент подумал: «Может, весело завершить карьеру после одного матча на US Open». 

– Это конец вашей карьеры?

– Нет, не сегодня. Но когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это будет. Сегодня мелькнула мысль: «Место-то подходящее».

– Вы заводили толпу шесть минут. Насколько осознавали, что меняете ход игры…

– В какой-то момент просил их угомониться, но они не останавливались. Думал: «Ладно, попробую успокоить, чтобы затихли». Не вышло, ну и ладно. Он мог подать не через шесть минут, а через три, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема.

– Вы упомянули Рейлли Опелку. Почему?

– И так штраф выпишут приличный, если еще и заговорю – влипну по-крупному. Так что помолчу. Не все поймут, к чему отсылка про Рейлли. Его за такое здорово оштрафовали, так что и мне достанется не меньше.

– Как думаете, сколько вам выпишут?

– Понятия не имею, но таких, как я, штрафуют куда круче, чем других… Кириос, я, Бублик, кто еще? Рейлли. Его оштрафовали, хотя он хороший парень. Просто оштрафовали, потому что не любят.

– Похоже, будто вы специально переходите черту, чтобы понять, где грань и за что могут снять с матча. Последние пару лет кажется, что вы специально ходите на грани.

– Сегодня я не сделал ничего плохого, правда?

– Вы задержали матч на шесть минут.

– Не я, а болельщики.

– Вы же показывали им сердечки, заводили их.

– Сердечки? Я их люблю. Любовь в Нью-Йорке. Они сами все сделали, я не вмешивался. И они помогли мне вернуться в игру… мне было весело, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет – с US Open вылетел

Провальный сезон Медведева – только главное

Где Медведев будет в следующем году?2494 голоса
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
