Бонзи назвал безумной атмосферу в матче с Медведевым: «Шум не прекращался ни во время розыгрышей, ни между ними»

Бенжамен Бонзи поделился эмоциями от победы над Даниилом Медведевым на US Open.

Он обыграл россиянина 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

«Похоже, теперь у меня есть новые болельщики, но и хейтеры тоже. Атмосфера была сумасшедшей. Спасибо тем, кто освистывал – их энергия в пятом сете добавила огня».

Об инциденте с фотографом на матчболе в третьем сете

«Такого я никогда не испытывал. Не знаю точно, но, кажется, перед матчболом мы ждали минут пять. Потом играть стало невероятно сложно – шум не прекращался ни во время розыгрышей, ни между ними… безумная атмосфера. Старался держать себя в руках и оставаться в игре, хотя было непросто. В итоге оставил всего себя на корте, и победа осталась за мной», – сказал Бонзи в интервью на корте.

