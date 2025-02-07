Опелка после конфликта с судьей в Далласе: «Грег Алленсворт – худший судья в туре. Парень просто идиот. Ужасно работает»

Рейлли Опелка раскритиковал судью на вышке Грега Алленсворта.

Алленсворт работал на матче Опелки против Кэмерона Норри в Далласе.

Опелке мешал зритель на трибуне, но судья на это не реагировал. При счет 5:4, 30:30 в решающем сете Опелка перед подачей предложил зрителю «уйти ## ### с корта». Алленсворт дал Опелке предупреждение за брань. Американец начал спорить и получил штраф на очко. Опелка отыграл этот и следующий брейк-пойнт и закончил матч. Теперь он сыграет с Томми Полом.

– Когда вы подавали на матч, вы получили предупреждение и штраф на очко. Расскажите, что произошло.

– Произошло то, что Грег Алленсворт – худший судья в туре. Совпадение, но мы обсуждали это в раздевалке буквально два дня назад. Он просто ужасен. Он чуть не повлиял на исход матча просто потому, что не понимает, что делает. Когда мы спорили, его захлестнули эмоции, он занервничал, вышел из себя, не мог мне ответить.

Он не сказал тому парню заткнуться. Тот мешал на протяжении трех розыгрышей. Он не выполнил свою работу. Мне пришлось самому сказать, чтобы тот парень свалил. Он вел себя очень грубо. Я готов ко всему, но если ты приходишь сюда, чтобы вести себя как мудак, то я отвечу. Если ко мне проявляют неуважение, я не буду мальчиком для битья. И если судья не справляется со своей работой и штрафует меня, это нелучший расклад.

Он чуть не повлиял на исход матча. Был важный розыгрыш, а он не сделал свою работу и потом еще и наказал меня. Он допустил сразу две ошибки. Надеюсь, ATP его накажет. Было бы хорошо, если бы его отстранили на несколько турниров.

Он дилетант. Ожидаемо, что он так сработал. Мы обсуждали, какой он ужасный судья. И его никто не наказывает. Если бы я проиграл матч, это, кстати, сказалось бы на моем чеке. А для него вообще никаких последствий. Он просто дилетант. У нас роботы судят на линии (усмехается) . Я не понимаю, как можно так ужасно работать. Мы все об этом говорили. Мы все знали, что этот парень – дилетант. Когда он на корте, начинается любительская лига.

– Проблема в том парне, который оскорблял вас во время предыдущих розыгрышей?

– Да, да, да, да. А потом он стал кашлять, я оглянулся, а он продолжает кашлять и прячется за стойкой. Я такой: чувак, я тебя вижу (улыбается) . Разумеется, его в итоге выгнали. Ну и почему? Он же вроде как вел себя как обычный зритель. То есть парня выгнали, а меня наказали. Бессмыслица.

– Как после этого закончить матч, как переключиться и вернуться в игру?

– Никак. Парень просто идиот. Ужасно работает. Не о чем даже говорить. Он не должен судить. Пусть его отстранят на месяц, может, чему-то научится. Нельзя принимать такие решения на турнире ATP 500. Нельзя выходить из себя и принимать такие решения. Нужно понимать ситуацию, а не слепо следовать правилам. Когда судишь, нужно включать здравый смысл.

– Чего вы ожидаете от продолжения турнира?

– Чтобы этого парня больше не было на моих матчах. Будет замечательно, если меня больше не будет Грег Алленсворт.

– Зрители активно поддерживали вас в последнем гейме. Это помогло?

– Да, было очень приятно. Опять же, это просто здравый смысл. Там все были против судьи. Все зрители адекватно восприняли ситуацию, вот и все. Не то чтобы они так уж сильно болели за меня до этого. Они просто видели, что происходит.

– Как долго с вами остаются подобные эмоциональные ситуации? Вы сможете об этом забыть и подготовиться к завтрашнему дню?

– Да, да, конечно. Завтра его не будет на моем матче, я это гарантирую, так что все в порядке.