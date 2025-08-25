  • Спортс
Медведев об инциденте на матчболе Бонзи в третьем сете: «Я злился не на фотографа, а на решение судьи»

Даниил Медведев высказался об инциденте с фотографом на матчболе Бенжамена Бонзи.

Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 – и Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился. 

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами – в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. 

Это возмутило Медведева, который пошел спорить с судьей и заводить трибуны. Пауза заняла шесть минут, после чего Медведев отыграл матчбол. 

– Не могли бы вы объяснить, что вас так разозлило?

– Дело не о фотографе… Там не было чего-то особенного. Каждый раз, когда с трибун доносится шум между подачaми, за это не дают снова подать первую. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Получился даже забавный момент. Я злился не на фотографа, а на решение судьи, – сказал Медведев на пресс-конференции.

В итоге россиянин уступил в пяти сетах – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. 

Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет – с US Open вылетел

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
