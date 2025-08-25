  • Спортс
  • Медведев спровоцировал остановку матча с Бонзи на 6 минут – перед матчболом соперника
83

Медведев спровоцировал остановку матча с Бонзи на 6 минут – перед матчболом соперника

Даниил Медведев устроил скандал в первом круге US Open против Бенжамена Бонзи.

Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5 – и Бонзи подавал на матч. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился. 

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами – в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. 

Это возмутило Медведева, который пошел спорить, а после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?» (В феврале Опелка говорил, что Алленсворт – худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы). 

После этого Медведев заводил трибуны, которые начали гудеть, скандировать «вторая подача» и около 6 минут не давали Бонзи подавать. Тот требовал оштрафовать Медведева и говорил, что не будет играть в такой обстановке. 

В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
