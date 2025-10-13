  • Спортс
  • Ник Кириос: «Даже не знаю, могу ли сейчас вообще считать Маррея другом. Наверное, он просто коллега»
Ник Кириос: «Даже не знаю, могу ли сейчас вообще считать Маррея другом. Наверное, он просто коллега»

Ник Кириос рассказал об испортившихся отношениях с Энди Марреем.

«Даже не знаю, могу ли сейчас вообще считать его другом. Наверное, он просто коллега. Когда-то мы были ближе, но теперь… не знаю».

При этом австралиец признал, что Маррей поддерживал его в самые тяжелые моменты карьеры.

«Он был одним из тех, кто действительно помогал мне тогда. Но теперь мы почти не общаемся. Я звал его в свой подкаст, а он повел себя так, будто слишком важен для этого. Вот и вся правда. Типа, бро, найди минутку», – сказал Кириос.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Unscripted
